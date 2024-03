Opnieuw Nederlands dagsucces in Parijs-Nice: De Kleijn wint etappe twee

Arvid de Kleijn heeft de tweede rit in Parijs-Nice gewonnen. De coureur van Tudor bleef in de massaspurt Laurence Pithie en zijn landgenoten Dylan Groenewegen en Danny van Poppel knap voor. Voor de 29-jarige De Kleijn is het de eerste WorldTour-zege.

Alleen Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) waagde in deze rit een vluchtpoging. Hij fietste naar een voorsprong van ruim twee minuten, maar begreep al snel dat zijn solo geen kans van slagen had en hield de benen stil.

Al driemaal tweede

In de laatste kilometer kwam Edoardo Affini op kop. De Italiaan van Visma-Lease a Bike reed hard, maar ploeggenoot Olav Kooij, die de eerste rit won, zat niet in zijn wiel.

De Kleijn, die vorig jaar Milaan-Turijn op zijn naam schreef en dit jaar al driemaal genoegen had moeten nemen met de tweede plaats, werd perfect afgezet door Maikel Zijlaard en passeerde Van Poppel in de slotmeters.

Pithie is de nieuwe leider.