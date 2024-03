Oud-voetballer en voormalig bondscoach Kees Rijvers overleden (97)

Oud-voetballer en voormalig trainer en bondscoach Kees Rijvers is overleden. De Brabander, die 33 keer voor Oranje uitkwam, is 97 jaar geworden. Hij was de oudste nog levende ex-international.

Rijvers werd op 27 mei 1926 geboren in Princenhage dat later opging in Breda. Daar ook kreeg zijn voetballoopbaan vorm toen hij in 1944 bij NAC ging spelen.

In 1950 tekende de linksbinnen een contract bij het Franse Saint-Étienne en werd hij een van de eerste Nederlandse profvoetballers. Daarmee kwam ook een abrupt eind aan zijn interlandloopbaan, omdat de KNVB alleen amateurs toeliet tot Oranje.

Gouden binnentrio

Dat veranderde na de legendarisch Watersnoodwedstrijd in Parijs tussen het Nederlands elftal en een team van in het buitenland voetballende Nederlandse profs, waartoe ook Rijvers behoorde.

In 1957 keerde de bedrijvige middenvelder, inmiddels uitkomend voor Feyenoord, terug in Oranje en zo werd ook voor even het fameuze 'Gouden Binnentrio' - naast de Brabander bestaande uit Faas Wilkes en Abe Lenstra - in ere hersteld.

De drie periodes bij Saint-Étienne leverden Rijvers een landstitel (1957) en een nationale beker (1962) op.

Na zijn bij NAC afgesloten carrière als voetballer stortte Rijvers zich op het trainerschap. FC Twente hielp hij in de eredivisie naar de subtop en met PSV veroverde hij drie landstitels (1975, 1976 en 1978), twee KNVB-bekers (1974 en 1976) en de UEFA Cup (1978).

Bondscoach

Van 1981 tot 1984 had Rijvers het Nederlands elftal onder zijn hoede. Een eindtoernooi bleef buiten bereik - mede door de roemruchte 12-1 zege van Spanje op Malta waardoor Oranje op doelsaldo het EK in 1984 miste - maar hij liet wel onder anderen de latere wereldtoppers Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Ronald Koeman en Marco van Basten debuteren.

In 2004 ontving Rijvers uit handen van oud-collega Rinus Michels als eerste een oeuvreprijs voor zijn hele trainersloopbaan. In oktober 2019 werd hij benoemd tot erelid van FC Twente.