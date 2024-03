Ayuso is Ganna te snel af in openingstijdrit van de Tirreno-Adriatico

Ganna, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, had de afgelopen twee jaar de eerste etappe van de rittenkoers in eigen land nog op zijn naam geschreven. De Brit Ethan Vernon eindigde op het parcours langs de Tyreense Zee met twaalf seconden achterstand op de derde plaats.

Juan Ayuso is verrassend winnaar geworden van de openingstijdrit van de Tirreno-Adriatico. De 21-jarige Spanjaard van UAE Emirates was op de tien vlakke kilometers met start en finish in Lido di Camaiore één seconde sneller dan de Italiaanse topfavoriet Filippo Ganna, .

Helemaal uit het niets komt Ayuso natuurlijk niet. Vorig jaar was hij in de afsluitende tijdrit van de Ronde van Zwitserland ook al Remco Evenepoel, die later in het jaar de wereldtitel op dit onderdeel zou veroveren, te snel af geweest. In de Vuelta eindigde Ayuso als vierde in het eindklassement.

Jonas Vingegaard, de kopman van Visma-Lease A Bike, kwam niet verder dan de negende plaats. De met een futuristische helm rijdende Deen moest 22 seconden toegeven op Ayuso.