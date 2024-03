Trump mag op stembiljet Colorado blijven staan, oordeelt Hooggerechtshof

De Amerikaanse oud-president Trump mag meedoen aan de voorverkiezingen voor het presidentschap in Colorado. Dat heeft het federale Hooggerechtshof geoordeeld. De rechters waren unaniem, al voerden ze verschillende redenen aan. Trump vocht een beslissing van het hoogste hof van de Amerikaanse staat Colorado aan om hem daar van het stembiljet te verwijderen.

Het hof oordeelt dat het niet aan een staat is om op grond van de Grondwet af te dwingen om iemand te weren van het presidentschap. Volgens de rechters kan die beslissing alleen bij het Congres liggen.

"Een grote overwinning voor Amerika", schreef Trump direct na de uitspraak op sociale media. Op een bijeenkomst in Florida zei Trump tevreden te zijn met het oordeel. "In wezen kun je iemand niet uit een race halen omdat een tegenstander dat graag zou willen." Hij zegt te hopen dat de beslissing zal leiden tot vereniging van het land, maar hekelde direct daarna zijn politieke tegenstanders en openbaar aanklagers in andere rechtszaken.

Het hof in Colorado oordeelde in december vorig jaar dat de oud-president niet op het stembiljet van die staat mag staan bij de Republikeinse voorverkiezingen. Hij zou zich "gediskwalificeerd" hebben voor het presidentschap door zijn pogingen de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 ongedaan te maken.

Wetsartikel uit 1868

In Colorado werd Trump van het stembiljet geweerd op grond van een oud grondwetsartikel uit de periode van vlak na de Amerikaanse Burgeroorlog. In dat artikel, sectie 3 van het 14de amendement, staat dat een overheidsdienaar (officer of the United States) die betrokken is geweest bij een opstand of rebellie geen publieke functie (office) mag bekleden. Het wetsartikel uit 1868 was nog nooit gebruikt om een presidentskandidaat te weren.

De bestorming van het Capitool was in juridisch opzicht duidelijk een opstand en Trump was daarbij betrokken, zei een van de meest vooraanstaande grondwetdeskundigen eerder. Dat Trump daarbij niet fysiek aanwezig was, zou de oud-president niet vrijpleiten, volgens die deskundige.