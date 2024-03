OM eist zes keer levenslang in hoger beroep liquidatiezaak motorclub Caloh Wagoh

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep levenslange celstraffen geëist tegen zes verdachten in het liquidatieproces Eris. Die zaak draait om vijf liquidaties en meerdere pogingen en voorbereidingen daartoe. Een groot deel van de verdachten maakte deel uit van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh.

Hoofdverdachte Delano R. was de leider van Caloh Wagoh. Hij stuurde in die rol volgens het OM een criminele organisatie aan, samen met twee andere verdachten in het proces aan. Caloh Wagoh pleegde volgens het OM moorden op bestelling. In 2017 werden vijf mensen doodgeschoten. Nog eens drie moorden werden voorbereid en zeven mensen werden op een dodenlijst gezet.

Taghi

"Kennelijk was er 'oorlog' in de onderwereld. Een oorlog die al lang gaande was. Een oorlog waar de verdachte part nog deel aan had, maar waar hij wel 'brood' in zag", zeiden advocaten-generaal van het OM over hoofdverdachte R. "Voor hem waren de liquidaties een verdienmodel. Het is ontluisterend dat hij, met als enige drijfveer geld, over leven en dood dacht te kunnen beschikken."

De belangrijkste opdrachtgever was volgens het OM Ridouan Taghi. Hij werd vorige week veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf in de andere grote strafzaak Marengo. In Eris is hij wel verdachte, maar wordt hij vooralsnog niet vervolgd.