Weer staking Duitse spoorwegen, NS waarschuwt voor gevolgen

Vanaf aankomende donderdag wordt er weer in heel Duitsland op het spoor gestaakt. De Duitse machinistenvakbond GDL kondigde de 35 uur durende staking vanmiddag aan. Dit zal waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor de Nederlandse spoorwegen, waarschuwt de NS.

Onder meer de Intercity Berlijn en de ICE International-treinen van en naar Duitsland zullen niet rijden. Bij eerdere grote stakingen op het Duitse spoor werd het internationale treinverkeer tussen Nederland en Duitsland ook verstoord.

Het is de vijfde keer in korte tijd dat de machinisten hun werk neerleggen. Machinistenvakbond GDL eist meer loon voor zijn leden en wil daarnaast dat het mogelijk wordt om 35 uur per week te gaan werken met behoud van het huidige loon.

Deutsche Bahn vindt deze eisen te hoog en wijst deze steeds af. "We zijn nog steeds bereid om constructieve maar realistische oplossingen te vinden, maar de eisen van de GDL zijn niet realiseerbaar en vormen een enorme bedreiging voor de Duitse spoorwegen", zegt Martin Seiler van Deutsche Bahn daarover in een persbericht.

'Zogenoemde stakingsgolf'

Seiler wijst ook op de kosten die de stakingen met zich meebrengen; volgens schattingen hebben de acties de Duitse economie al honderden miljoenen euro's gekost.

De staking op de Duitse spoorwegen valt samen met een staking van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, op donderdag en vrijdag. Duizenden passagiers zullen hier naar verwachting last van hebben. Claus Weselsky, de leider van machinistenvakbond GDL, noemde dit "de start van een zogenoemde stakingsgolf".

Afgelopen januari vond de langste staking op de Duitse spoorwegen tot nu toe plaats. Deze zou eigenlijk zes dagen duren, maar het treinverkeer werd uiteindelijk een aantal uur eerder hervat. De effecten op de Duitse economie dwongen Deutsche Bahn terug naar de onderhandeltafel. De twee partijen spraken toen af dat er tot zeker 3 maart niet meer gestaakt zou worden, maar tot een akkoord kwam het niet.