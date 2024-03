Vanavond op tv: Vordert de formatie? • Kamer bespreekt dierenwet • De stijgende Noordzee • Hoger Beroep tegen Richard de Mos

Vordert de formatie? VVD-leider Dilan Yesilgöz wil er nog steeds "alles aan doen" om te zorgen dat er een regering komt, herhaalde ze na haar gesprek met NSC-leider Pieter Omtzigt bij informateur Kim Putters. Een meerderheidskabinet van PVV, NSC, VVD en BBB bleek er vorige week niet meer in te zitten. Maar wat dan wel? Vandaag zijn eerst VVD en NSC bij Putters geweest, vanavond komen PVV en BBB bij Putters op gesprek. Arjan Noorlander heeft het laatste nieuws.

Strengere dierenwet op losse schroeven? De Tweede Kamer bespreekt vandaag de Wet Dieren. Drie jaar geleden wijzigde de Kamer die wet, op initiatief van de Partij voor de Dieren. Er kwam een passage bij waarin staat dat varkens, kippen en koeien op de boerderij natuurlijk gedrag moeten kunnen vertonen. De potentieel omvangrijke gevolgen van die wetswijziging drongen daarna pas door tot vee- en hobbydierenhouders. 1 juli treedt de wet in werking. De grote vraag is of de Tweede Kamer in de nieuwe samenstelling nog steeds achter alle aanpassingen staat.

Zeespiegelstijging: meebewegen of dijken hoger? Steeds hogere dijken en zwaardere gemalen, een futuristische dam in de Noordzee of juist meebewegen met het water? Technisch bestaan er allerlei manieren om Nederland ook in de verre toekomst veilig te houden voor de stijgende zeespiegel. Een nieuw rapport, opgesteld door adviesbureaus, wetenschappers, overheden en maatschappelijke organisaties, komt met drie denkrichtingen: 'beschermen', 'zeewaarts' en 'meebewegen'. We bespreken de opties met Deltacommissaris Co Verdaas.