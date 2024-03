Vanavond op tv: De stijgende Noordzee • Kamer bespreekt dierenwet • Hoger Beroep tegen Richard de Mos

Zeespiegelstijging: meebewegen of dijken hoger? Steeds hogere dijken en zwaardere gemalen, een futuristische dam in de Noordzee of juist meebewegen met het water? Technisch bestaan er allerlei manieren om Nederland ook in de verre toekomst veilig te houden voor de stijgende zeespiegel. Een nieuw rapport, opgesteld door adviesbureaus, wetenschappers, overheden en maatschappelijke organisaties, komt met drie denkrichtingen: 'beschermen', 'zeewaarts' en 'meebewegen'. We bespreken de opties met Deltacommissaris Co Verdaas.

OM probeert het nog een keer tegen De Mos Is de Haagse politicus Richard de Mos tóch schuldig aan corruptie? Eerder sprak de rechtbank De Mos volledig vrij, maar het Openbaar Ministerie zag genoeg reden om tegen een deel van de verdenkingen in hoger beroep te gaan. De principiële vraag in de zaak: wanneer is een gift aan een partij een vorm van omkoping?