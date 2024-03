KLM overstag: alternatief krimp Schiphol toch openbaar

Een rapport over een onderzoek naar Schiphol en een alternatief om te krimpen wordt toch openbaar. Dat hebben KLM en brancheorganisatie Barin gezegd, nadat afgelopen weekend de Volkskrant de inhoud van het rapport naar buiten had gebracht.

De vliegmaatschappij, Barin en de luchthaven hadden samen opdracht gegeven om een studie uit te voeren naar het plan van het kabinet om Schiphol te laten krimpen. Daaruit bleek dat er een alternatief is voor de vermindering van het aantal vliegbewegingen: een hogere vliegbelasting.

Alle partijen zouden het erover eens hebben moeten zijn om dit naar buiten te brengen, maar de lobbyclub en KLM waren tegen publicatie. De hogere belasting zou ook gaan gelden voor transferpassagiers en juist die groep is erg belangrijk voor KLM. Zij hebben een groot deel van hun bedrijfsmodel gebouwd op de overstappers en zijn bang dat die bij invoering van de belasting zouden kijken naar andere luchthavens.

De belasting zou ook worden gebaseerd op hoe ver je vliegt. Een vlucht naar New York of Australië zou dan flink duurder worden.

Dreigement

De gemoederen rond het rapport liepen hoog op. KLM zou de topman van Schiphol, Ruud Sondag, persoonlijk aansprakelijk hebben willen stellen voor alle schade die de luchtvaartmaatschappij zou lijden bij een hogere vliegtaks. Dat dreigement werd ingetrokken, maar het rapport verscheen niet publiekelijk.

Het rapport had een grote rol kunnen spelen in de discussie over de krimp van Schiphol. Demissionair minister Harbers wil dat er zo snel mogelijk maximaal 452.000 vluchten gaan vertrekken vanaf de luchthaven, in plaats van de nu toegestane 500.000.

KLM en Barin vinden dat er te veel vraagtekens zijn bij de berekeningsmethode en conclusies van het rapport. Volgens beide wordt er geen rekening gehouden met de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat. De negatieve effecten worden niet goed neergezet, vinden zij.

Het ministerie van Infrastructuur gaat het rapport binnenkort openbaar maken. Dan zal bijvoorbeeld ook de Tweede Kamer ernaar kijken.