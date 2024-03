Olympisch kampioen Lorentzen stopt met schaatsen: 'WK sprint mijn laatste dans'

Havard Lorentzen stopt met schaatsen. Op zijn Instagrampagina maakt de olympisch kampioen van 2018 bekend dat hij na komend weekend, als de WK allround en sprint in Inzell op het programma staan, zijn schaatsen aan de wilgen hangt.

"Voor alles komt een tijd. Het WK sprint in Inzell wordt mijn laatste dans. Dank aan iedereen die mij heeft geholpen en aangemoedigd", laat de 31-jarige Lorentzen weten.

"Ik hoop dat ik mensen heb geïnspireerd en vreugde heb verspreid. Nu kan ik niet wachten om meer bij mijn meisjes te zijn. In september wordt Emilie grote zus."

Olympisch goud

De Noor won op de Olympische Spelen van 2018 in Pyeongchang goud op de 500 meter. In totaal pakte hij drie olympische medailles en werd hij in 2018 wereldkampioen sprint.