Niet-Nederlands sprekende buschauffeurs mogelijk aan de slag in Limburg

De provincie Limburg wil Arriva tijdelijk toestemming gegeven om buschauffeurs in te zetten die geen Nederlands spreken. Door een aanhoudend personeelstekort heeft de vervoerder last van uitval en vertragingen. De regel dat iedere buschauffeur de Nederlandse taal moet spreken, geldt dan even niet.

Arriva wil in een pilot vier chauffeurs uit Kroatië aan de slag laten gaan op de buslijnen in Venlo en omgeving. Ze spreken wel Engels, schrijft L1 Nieuws.

Provincie Limburg is voornemens in te stemmen met het voorstel van de vervoerder. "Zeker gezien de al langer bestaande uitdagingen om voldoende personeel aan te trekken en de daaruit volgende rituitval", aldus woordvoerder van gedeputeerde Jasper Kuntzelaers van openbaar vervoer.

De Provincie Limburg stelt dan wel extra voorwaarden. Zo moet elke buschauffeur een cursus Nederlands krijgen en moeten ze dezelfde cao-afspraken krijgen als reguliere chauffeurs van Arriva.

Wanneer de ontheffing wordt verleend, is niet bekend. Hoelang de pilot gaat duren is eveneens nog onduidelijk.

Betrouwbare dienstregeling

Het vervoersbedrijf is blij dat het personeelstekort wellicht op deze manier kan worden opgelost. "Feit is dat we simpelweg mensen te weinig hebben om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden", zegt een woordvoerder. "Maar in de tussentijd werken we gewoon door om nieuwe collega's op de leiden en te werven."

Hoe veel chauffeurs Arriva precies te kortkomt, kan de woordvoerder niet zeggen. "Het zijn er in ieder geval veel." Op dit moment volgen ruim vijftig mensen de opleiding tot buschauffeur bij Arriva. De verwachting is dat zij over drie maanden hun rijbewijs hebben.