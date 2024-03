Fledderus binnen een jaar alweer weg als technisch manager Eredivisie CV

Mark-Jan Fledderus vertrekt als technisch manager van de Eredivisie CV, de overkoepelende organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de eredivisie. Opvallend is dat Fledderus pas sinds juli in dienst was.

Directeur Jan de Jong licht Fledderus' vertrek in een verklaring toe. "Er was recent een evaluatiemoment. Dat hadden we ook met elkaar afgesproken. Daarin hebben we vastgesteld dat we, ondanks de prettige samenwerking, niet verder met elkaar gaan."

Fledderus, oud-voetballer van FC Groningen, Heracles Almelo, sc Heerenveen en Roda JC was bij de Eredivisie CV verantwoordelijk voor de 'sportief technische ontwikkeling van de eredivisie en haar achttien clubs'.

Op het matje

Eerder dit jaar moest Fledderus op het matje komen bij zijn werkgever nadat hij als als amateurvoetballer een tegenstander een klap in het gezicht had gegeven. Die klap werd vastgelegd op beeld.

De technisch manager is op zijn gedrag aangesproken en besloot daarna te stoppen als voetballer.