'Liefhebbers' redden failliete e-bikemaker Qwic

Qwic, de Amsterdamse producent van elektrische fietsen, maakt een doorstart. In november ging het bedrijf ten onder nadat moederbedrijf Hartmobile failliet was gegaan. Vandaag maakte de curator bekend dat Qwic de deuren heeft heropend.

Wie Qwic een reddingsboei heeft toegeworpen is niet precies duidelijk. De curator laat desgevraagd weten dat de fietsenproducent is overgenomen door "een consortium van Nederlandse investeerders": "Het zijn liefhebbers van Qwic die geloven dat de vervanging van de auto door de e-bike in het stedelijk gebied de toekomst is".

Het faillissement van Qwic stond eind vorig jaar niet op zichzelf. Eerder legde al het eveneens in Amsterdam gevestigde VanMoof het loodje. VanMoof werd uiteindelijk overgenomen door het Britse Lavoie. Volgens vakbond CNV zou dit leiden tot talloze ontslagen, hoewel nog altijd onduidelijk is hoeveel personeel kon aanblijven.

Bij Qwic zijn vandaag alle 25 voor het faillissement werkzame medewerkers weer terug aan het werk gegaan, meldt de curator. Zodra alle systemen zijn opgestart, zal ook de levering van fietsen weer op gang komen. De levering van accu's, onderdelen, garanties en onderhoud krijgt voorrang, belooft het bedrijf.