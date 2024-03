Brussel legt Apple een boete op van 1,8 miljard euro voor machtsmisbruik

De Europese Commissie legt Apple een boete op van 1,84 miljard euro vanwege machtsmisbruik bij muziekdiensten. Dat heeft Eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededinging bekendgemaakt in een persconferentie.

Volgens de commissie weerhoudt Apple de makers van muziek-apps ervan met hun consumenten te communiceren, dat is illegaal. Het gaat dan specifiek over het aanbieden van alternatieve en goedkopere abonnementen die buiten de app om beschikbaar zijn. Naast de boete eist de commissie dat Apple stopt met deze praktijken.

De commissie doet al jaren onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door Apple op dit vlak. Aanleiding is een klacht van concurrent Spotify uit maart 2019.

Bedrag kleinigheid voor Apple

Hoewel de boete hoog is, is het voor Apple haast een kleinigheid. De winst van het bedrijf was vorig jaar bijna 100 miljard euro. Apple heeft al aangekondigd tegen het besluit in beroep te gaan. Het is overigens niet de hoogste die de commissie heeft opgelegd: in 2018 kreeg Google een boete van meer dan 4 miljard euro.

Het gaat volgens de commissie om drie dingen die app-makers van Apple niet mogen. Zo mogen ze gebruikers in de app niet informeren over abonnementsprijzen die beschikbaar zijn buiten de app of gebruikers in de app informeren over het prijsverschil tussen een aankoop via de App Store en daarbuiten. Via de App Store is dat duurder vanwege een afdracht van 15 of 30 procent aan Apple.

Als laatste mogen ontwikkelaars niet in apps linken naar hun eigen website waar alternatieve abonnementen te vinden zijn. Bovendien mogen ontwikkelaars geen contact opnemen met nieuwe klanten, bijvoorbeeld via e-mail, om hen te informeren over alternatieve prijzen.

Meer betalen

Volgens de commissie leidde deze situatie ertoe dat "veel iOS-gebruikers significant meer hebben betaald voor muziekabonnementen vanwege de hoge commissie die door Apple wordt gevraagd aan ontwikkelaars en wordt doorberekend aan consumenten".

Ook draagt het volgens de commissie aan een slechtere gebruikerservaring: óf ze moeten zelf op zoek gaan naar andere aanbiedingen óf ze sloten überhaupt geen abonnement af.

In een reactie zegt Apple dat dit besluit is genomen zonder dat de commissie "enig geloofwaardig bewijs van consumentenschade" heeft ontdekt en het "negeert de realiteit van een markt die succesvol is, competitief en snel groeit".

De techgigant haalt ook hard uit naar Spotify, dat het als drijvende kracht achter dit onderzoek ziet. Het wijst erop dat Spotify op dit moment geen commissie aan Apple betaalt. "Maar dat is niet genoeg, ze willen ook de regels van de App Store herschrijven zodat ze er nog meer voordeel aan hebben."

Apple benadrukt daarnaast hoe erg het Spotify helpt, als voorbeeld geeft het bedrijf onder meer dat het technici naar het hoofdkantoor van Spotify in Stockholm heeft gevlogen om daar te helpen.