Brussel legt Apple een boete op 1,8 miljard euro voor machtsmisbruik

De Europese Commissie legt Apple een boete op van 1,84 miljard euro vanwege machtsmisbruik bij muziekdiensten. Dat heeft Eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededinging bekendgemaakt in een persconferentie.

Volgens de commissie weerhoudt Apple de makers van muziek-apps ervan met hun consumenten te communiceren. Het gaat dan specifiek over het aanbieden van alternatieve en goedkopere abonnementen die buiten de app om beschikbaar zijn. Dit is illegaal, is het oordeel. Apple heeft al aangekondigd tegen het besluit in beroep te gaan.

De commissie doet al jaren onderzoek nog mogelijk machtsmisbruik door Apple op dit vlak. Aanleiding is een klacht van concurrentie Spotify uit maart 2019.

