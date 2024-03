Ongeslagen PSV op recordjacht: 'Als je niet kan winnen, zorgen dat je niet verliest'

Al het hele seizoen klinken er lovende woorden over PSV. Sinds de entree van Bosz loopt het als een trein in Eindhoven. Er wordt volop gescoord, goed verdedigd, maar vooral niet verloren. "En het lijkt er niet op dat ze nog makkelijk hun wedstrijden gaan verliezen", zei Feyenoord-trainer Arne Slot zondag.

"Als je niet kan winnen, dan moet je zorgen dat je niet verliest. En dat hebben we gedaan." Het zijn wijze, misschien wat clichématige, woorden van PSV-trainer Peter Bosz. Door het 2-2 gelijkspel van zijn ploeg tegen Feyenoord bleef PSV al voor de 40ste keer op rij ongeslagen in de eredivisie.

Een reactie van PSV-middenvelder Guus Til na het gelijkspel in de topper tegen Feyenoord (2-2) in de eredivisie. - NOS

Er zijn nog tien wedstrijden te spelen dit seizoen. Als PSV al die tien wedstrijden wint, dan komt het uit op een totaal van 96 punten, daarmee zou het record van Ajax uit het seizoen 1971/1972 kunnen worden verbeterd. De Amsterdammers behaalden toen, omgerekend van het tweepuntensysteem naar het driepuntensysteem, 93 punten.

Bij tien zeges zou PSV ook een ander record van Ajax kunnen breken. Namelijk het aantal overwinningen in een seizoen. Dat lukte Ajax in 1971/1972 en in 1972/1973.