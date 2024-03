Britse politie vindt auto van F1-coureur Berger die 28 jaar geleden werd gestolen

De Britse politie heeft een peperdure Ferrari van voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger teruggevonden die bijna 29 jaar geleden werd gestolen. De politie schat dat de auto een waarde heeft van ongeveer 350.000 pond, omgerekend ruim 400.000 euro.

De auto, een Ferrari F512 M, verdween in april 1995 in de buurt van de Italiaanse stad Imola. Berger was daar omdat hij deelnam aan de Grand Prix van San Marino. De dure auto's van Berger en zijn teamgenoot Jean Alesi werden ontvreemd bij het hotel waar ze geparkeerd hadden.

De Oostenrijker Gerhard Berger (1959) reed veertien seizoenen in de Formule 1 van 1984 tot en met 1997. Hij won in totaal tien races. Ten tijde van de Grand Prix van San Marino reed hij voor Ferrari. De auto had hij van zijn renstal kosteloos tot zijn beschikking gekregen voor privégebruik.

Berger vertelde toentertijd in een interview met de Duitse televisie dat hij iemand met zijn auto zag wegrijden toen hij op het punt stond om naar een etentje te gaan.

Japan

Nadat de auto werd gestolen, kwam die in Japan terecht, meldt de Britse Metropolitan Police na uitvoerig onderzoek. Daarna werd de auto door illegale handelaren naar het Verenigd Koninkrijk vervoerd.

De auto van Berger die was gestolen, verkeert in zeer goede staat, is te zien op foto's die de politie deelde: