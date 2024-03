Tot 2030 meer overlast op het spoor, Amersfoort deze zomer slecht bereikbaar

Treinreizigers krijgen de komende jaren nog veel meer last van werkzaamheden op het spoor. Dat laat ProRail vandaag weten bij een persbriefing. Vorig jaar kondigde de spoorbeheerder al aan dat het in 2024 meer werkzaamheden uit zal gaan voeren buiten de vakanties, maar deze overlast wordt tussen 2025 en 2030 alleen maar groter.

"In heel Nederland, zowel in de Randstad als in de regio, zullen we dit effect gaan zien", zei topman John Voppen vanochtend tijdens de persbriefing in Amersfoort.

Volgens ProRail heeft dat te maken met een groeiende hoeveelheid onderhoud en personeelstekorten waar de spoorbeheerder mee kampt. Door een gebrek aan monteurs moeten werkzaamheden dus vaker overdag worden uitgevoerd.

Wekenlange werkzaamheden rond Amersfoort

ProRail kondigde ook aan dat er tijdens de zomervakantie tijdlang nauwelijks tot geen treinen zullen rijden rond station Amersfoort. De werkzaamheden starten op 4 juli, op 19 augustus moeten alle treinen weer volledig volgens dienstregeling rijden. In totaal moet er 5 kilometer aan spoor vervangen worden.

Gedurende deze periode zal Amersfoort drie weken lang helemaal niet bereikbaar zijn per trein. Vier weken lang zullen er geen treinen rijden tussen Amersfoort en Amsterdam, voor een periode van vijf weken rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Utrecht.

Amersfoort is een belangrijk knooppunt van het spoornetwerk in Nederland. Het spooronderhoud zal dus verregaande gevolgen hebben voor het treinverkeer in grote delen van het land. Volgens de NS reizen per dag ongeveer 40.000 reizigers van, via of naar station Amersfoort.

'Natuurlijk proces'

Dat al deze werkzaamheden juist in de komende jaren moeten plaatsvinden, komt volgens ProRail doordat een groot deel van het spoor kort na de Tweede Wereldoorlog is neergelegd. Dat spoor gaat zo'n veertig jaar mee, waardoor het nu na bijna 80 jaar weer toe is aan een vervanging.

"Alleen in de haven van Rotterdam is er sprake van achterstallig onderhoud, in de rest van Nederland is het een natuurlijk proces", zei topman Voppen daarover.

Een woordvoerder van de NS noemt de werkzaamheden in gesprek met het ANP vervelend, maar cruciaal om Nederland bereikbaar te houden. "Werkzaamheden op het spoor betekenen automatisch hinder voor reizigers", licht de woordvoerder toe. "Dat is het dilemma waar we voor staan, want die werkzaamheden zijn wel hard nodig."