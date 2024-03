Vier doden en tientallen gewonden door brand in Duits verzorgingstehuis

Bij een brand in een verzorgingstehuis in het westen van Duitsland, vlak over de grens bij Nijmegen, zijn vanochtend zeker vier doden en 21 gewonden gevallen. Volgens de lokale politie raakten ook een politieagent en een brandweerman gewond, zij liggen in het ziekenhuis.

Het vuur brak in de loop van de nacht uit in het plaatsje Bedburg-Hau in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Naast de 21 gewonden moesten 46 andere bewoners geëvacueerd worden. Zij zijn onderzocht op verwondingen.

De regionale omroep WDR schrijft dat de situatie "dramatisch" was toen de brandweer om 05.00 uur arriveerde. "De hulpdiensten troffen mensen die zorg nodig hadden aan in hun bed. Sommigen stonden voor de ramen om hulp te roepen", vertelt Michael Hendricks van de vrijwillige brandweer.

32 kamer onbewoonbaar

Het vuur is inmiddels onder controle. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Hulpdiensten vertelden aan WDR dat de brand lijkt te zijn begonnen in de kamer van een bewoner.

De 46 niet-gewonde bewoners worden momenteel opgevangen. 32 kamers zijn door de brand onbewoonbaar geraakt, schrijft omroep WDR.