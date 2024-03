ANWB ziet stijging aantal Nederlandse ongelukken op skipistes

Nederlanders op skivakantie hebben deze winter vaker een ongeluk gehad op de piste. De ANWB Alarmcentrale ziet een toename van tien procent ten opzichte van vorig seizoen.

Het aantal wintersporters met letsel liep tussen december en maart op tot 1100 Nederlanders. 170 wintersporters zijn met een ambulance of ligtaxi gerepatrieerd door de ANWB Alarmcentrale. Vorig jaar waren dat er 155.

De meest voorkomende blessures waren arm-, knie- en beenletsel. Ook kneuzingen kwamen veel voor.

Sneeuw niet optimaal

Waarom het aantal Nederlanders met wintersportletsel is toegenomen is niet bekend. De ANWB zegt dat de sneeuwcondities in veel populaire wintersportgebieden niet optimaal was, maar weet niet of dit een rol gespeeld heeft.

In totaal kreeg de alarmcentrale van de ANWB ruim 11.000 hulpaanvragen. De meeste Nederlanders meldden zich met autopech en knipperende controlelampjes.