Geuzenpenning voor Afghaanse activiste Laila Haidari

Daarnaast heeft Haidari zich ingezet voor de hulp aan drugsverslaafden in dat land. Daarvoor heeft ze in 2010 een verslavingskliniek geopend.

De 46-jarige Haidari heeft in 2021 in het geheim een onderwijs- en ambachtscentrum opgericht voor meisjes en vrouwen in Afghanistan, nadat de Taliban een verbod had ingesteld voor meisjes ouder dan twaalf jaar om naar school te gaan. In de Afghaanse hoofdstad Kabul krijgen meisjes nu kosteloos onderwijs.

Haidari werd werd geboren in een Afghaans gezin in Pakistan en vluchtte al op jonge leeftijd met haar familie naar Iran. Daar werd ze op 12-jarige leeftijd uitgehuwelijkt aan een islamitische geestelijke. Een jaar later kreeg ze haar eerste kind.

Nadat haar man haar had toegestaan religieuze lessen te volgen, begon Haidari in het geheim andere vakken te studeren. Haidari scheidde van haar man toen ze 19 jaar oud was. Haar drie kinderen bleven bij haar vader.

In 2009 verhuisde ze naar Afghanistan waar ze zich begon in te zetten voor drugsverslaafden. Ook sprak ze zich regelmatig uit tegen de Taliban en de beperkte rechten voor vrouwen in het land. Haidari is ook een filmmaker en dichter.