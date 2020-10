Internationale roeibond wil af van olympische status lichte dubbeltwee

De mondiale roeibond (World Rowing) heeft op zijn congres voorgesteld om na de Olympische Spelen van 2024 in Parijs de lichte dubbeltwee (bij de mannen en de vrouwen) als olympisch bootklasse te schrappen.

In plaats van de lichte dubbels zouden drie klassen in het oceaanroeien de olympische status moeten krijgen: de mixed dubbel en de skiff voor mannen en vrouwen. Zeker is het besluit nog niet, het aangepaste botenlijstje moet eerst nog door het Internationaal Olympisch Comité worden goedgekeurd.

Succesvol onderdeel Nederlandse boten

De Nederlandse roeiploeg is de afgelopen jaren behoorlijk succesvol op de lichte dubbels. Op de Olympische Spelen van 2008 in Beijing wonnen Marit van Eupen en Kirsten van der Kolk goud, acht jaar later deden Maaike Head en Ilse Paulis die prestatie dunnetjes over.

Op het EK eerder deze maand in Polen werd Paulis met haar roeipartner Marieke Keijser Europees Kampioen.