Grote NAVO-training van start, mét kersverse lidstaten in Scandinavië

Meer dan 20.000 militairen uit dertien landen doen vanaf vandaag mee aan een grote NAVO-oefening in het noorden van gastlanden Noorwegen, Finland en Zweden. Nordic Response 2024 heet de oefening waaraan ook Finland en Zweden nu als nieuwste lidstaten deelnemen.

Aan de oefening van twee weken doen verder Nederland, België, Groot-Brittannië, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en de Verenigde Staten mee. Nederland stuurt ongeveer 800 militairen en de marineschepen Johan de Witt en Karel Doorman.

De helft van de operatie wordt op land geoefend in het hoge noorden. De marine oefent met vijftig onderzeeërs, fregatten en vliegdekschepen op zee en de luchtmacht traint met honderd toestellen, van gevechtsvliegtuigen tot helikopters en transporttoestellen.

Grootste oefening

Volgens de NAVO verhoogt Nordic Response 2024 de paraatheid van de Noordse landen en het vermogen om gezamenlijk grootschalige operaties te houden in uitdagende weersomstandigheden.

De NAVO trainde al iedere twee jaar onder naam Cold Response. Nu Finland en Zweden lid zijn is de naam veranderd naar Nordic Response, zegt de website van de Noorse strijdkrachten. De oefening maakt deel uit van een grotere, genaamd Steadfast Defender. Dat is verspreid over enkele maanden de grootste NAVO-oefening sinds het eind van de Koude Oorlog, met in totaal 90.000 militairen uit alle NAVO-landen.