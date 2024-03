Week van de Lentekriebels over online weerbaarheid van start

Expertisecentrum Rutgers en de GGD's beginnen vandaag met de Week van de Lentekriebels, een voorlichtingsweek over relationele en seksuele vorming voor basisschoolkinderen. Vorig jaar ontstond er ophef over de week na verspreiding van misinformatie. De week wordt voor de negentiende keer gehouden. Het thema van dit jaar is online weerbaarheid. "Kinderen brengen een gedeelte van hun vrije tijd online door. Dat is leuk en vergroot hun leefwereld, maar er kleeft ook een keerzijde aan", zegt Elsbeth Reitzema, expert relationele en seksuele vorming bij Rutgers. Zo kan het voorkomen dat kinderen online ongewenste content tegenkomen, ongepaste verzoeken krijgen of gepest worden. Volgens Reitzema helpt het om thuis en in de klas over online weerbaarheid te spreken. Ze zegt dat je kinderen daarmee leert veiliger online te zijn en dat dat bijdraagt aan het voorkomen van online (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Kindertelefoon Het thema is bepaald na overleg met de Kindertelefoon, zegt Rutgers. In de leeftijdscategorie van 8 tot 18 jaar krijgt de Kindertelefoon dagelijks zo'n dertig telefoontjes met vragen over online zaken. Dat kan bijvoorbeeld gaan over sexting of het verspreiden van naaktbeelden door anderen. Twee op de drie kinderen tussen de 9 en 12 zien volgens Rutgers weleens naaktbeelden. "Vaak schrikken kinderen daarvan", zegt Reitzema. "Ze weten dan niet goed wat ze moeten doen en durven dat niet aan hun ouders te vertellen. Je maakt kinderen zelfbewust en vaardig, zodat ze beter in staat om te gaan met verschillende online situaties en ervaringen, zowel de leuke als minder leuke."

De Week van de Lentekriebels is een projectweek voor het basis- en speciaal onderwijs met aandacht voor relationele en seksuele vorming. Het onderwerp seksualiteit is opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs, daarom moeten scholen aandacht besteden aan dat thema. Ze mogen zelf weten hoe ze dat doen. Deelname aan de voorlichtingsweek is dan ook niet verplicht. Scholen die eraan meedoen krijgen lesmateriaal toegestuurd.