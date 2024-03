Geen finale lopen, wel goud: voor reserve Van der Schoot was WK alsnog 'supergaaf'

Het lot van 'de reserve' is apart. In de series van de 4x400 meter estafette had Myrte van der Schoot zondagochtend haar WK-debuut gemaakt. Mede dankzij haar plaatsten de Nederlandse vrouwen zich in Glasgow voor de finale, maar die moest Van der Schoot wel vanaf de tribune aanschouwen. In de finale werden zij en Eveline Saalberg namelijk vervangen door Cathelijn Peeters en Lieke Klaver.

Maar dat was allesbehalve een straf voor de negentienjarige Van der Schoot, die nog wel aan de warming-up meedeed. Haar vragend naar haar eerste grote toernooi en haar antwoord is zonder enige twijfel en met een grote lach: "Supergaaf."

Samen met Saalberg pakte ze na de warming-up, een minuut of twintig voor de start van de finale, haar rugzak en zocht ze een stoeltje in de Emirates Arena. Maar dat was net iets te ver weg, want na enkele minuten besloten ze toch een niveau lager bij de glazen reling een plekje te zoeken.

Reserves laten zich niet naar achteren sturen

Een Schotse steward was het er echter niet mee eens dat ze daar stonden en sommeerde Van der Schoot en Saalberg enkele meters naar achteren te gaan staan. Daar lieten de twee het niet bij zitten. Vlak voor het startschot schuifelden ze toch weer naar voren. De steward probeerde ze opnieuw naar achteren te krijgen, maar tevergeefs.

Van der Schoot en Saalberg focusten zich op de race en gilden hun teamgenoten vooruit. Een laatste "kom op, Fem" en enkele seconden later zagen ze dat de wereldtitel een feit was. Na een vreugdekreet vlogen de twee elkaar in de armen, want ook zij mogen zich nu wereldkampioen indoor noemen.

Ze trekken een sprintje naar de andere kant van het stadion en rennen de stadiontrap af om het feestje mee te kunnen vieren met Bol, Klaver, Peeters, en Lisanne de Witte.