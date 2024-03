Weer meer mensen met obesitas, helft 20-plussers te zwaar

16 procent van de Nederlanders van 20 jaar of ouder had het afgelopen jaar obesitas. Dat is het hoogste percentage ooit en drie keer zoveel als begin jaren 80, blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Uit de cijfers blijkt dat ook ernstigere vormen van obesitas vaker voorkomen. In 1981 had nog minder dan 1 procent van de Nederlanders zeer ernstig of extreem overgewicht; in 2023 was dat 4 procent.