Belgische terreurverdachten zijn tieners, jongste is 15 jaar

De vier terreurverdachten die gisteren in België zijn aangehouden, zijn jongens in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Het Belgische Openbaar Ministerie zegt dat ze uit jihadistische hoek komen. Ze worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en van het voorbereiden van een aanslag.

De jongens werden gisterochtend opgepakt in Brussel, Charleroi, Luik en Ninove. Drie van hen zijn minderjarig, maar van alleen de jongste is de leeftijd bekendgemaakt.

"De verdachten zijn zeer jong. Dat is helaas een bevestiging van het huidige dreigingsbeeld", zegt minister van Justitie Van Tigchelt bij de VRT. "Het is niet de eerste keer dat we zien dat jongeren vooral via sociale media, via besloten communicatiegroepen, zeer snel radicaliseren."

'Concrete plaats'

Justitie wil niet zeggen hoe concreet de plannen voor een aanslag waren. Ze waren in ieder geval concreet genoeg om ze op te pakken, zegt een woordvoerder van het federaal parket.

Volgens Belgische media blijken de aanslagplannen uit chatgesprekken. Daarin zouden een concrete plaats in Brussel en een datum zijn genoemd. In de woningen van de verdachten zijn geen wapens op explosieven gevonden.

De groep wordt verhoord. Een jeugdrechter moet beslissen of de drie minderjarige verdachten vast blijven zitten. De 18-jarige verschijnt vandaag voor een gewone onderzoeksrechter.