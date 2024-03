Nikki Haley wint voor het eerst voorverkiezing, gat met Trump blijft groot

De Amerikaanse presidentskandidaat Nikki Haley heeft voor het eerst een voorverkiezing van de Republikeinse Partij gewonnen. In de hoofdstad Washington versloeg ze oud-president Donald Trump. Die won tot nu toe in alle staten waar voorverkiezingen werden gehouden, ook in Haleys thuisstaat South Carolina.

Haley kreeg in Washington bijna 63 procent van de stemmen. Trump kreeg 33 procent. Washington D.C. is overigens een zeer Democratisch gezinde stad. Bij de vorige presidentsverkiezingen kreeg Joe Biden er 92 procent van de stemmen.

Trump heeft nog altijd een zeer comfortabele voorsprong in het aantal gedelegeerden dat nodig is om de Republikeinse nominatie binnen te slepen. Hij heeft de steun van 244 gedelegeerden; Haley van 43. Degene die de steun van 1215 gedelegeerden heeft, wordt presidentskandidaat.

Super Tuesday

Morgen, op Super Tuesday, zijn er in vijftien Amerikaanse staten voorverkiezingen. Die staten leveren ruim een derde van de gedelegeerden die uiteindelijk de Republikeinse presidentskandidaat kiezen.

Trump staat er het beste voor, maar Haley weigert op te geven. Ze zegt dat er een keuze moet zijn voor kiezers. Op de achtergrond speelt mee dat tegen Trump meerdere rechtszaken lopen die nog een streep zouden kunnen zetten door zijn ambities.