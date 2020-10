Coronabesmettingen vastgesteld bij TOP Oss, duel met Jong FC Utrecht afgelast

De wedstrijd in de eerste divisie tussen Jong FC Utrecht en TOP Oss van vrijdagavond gaat niet door. Er zijn bij TOP Oss meerdere coronabesmettingen vastgesteld, waardoor de Ossenaren genoodzaakt zijn de wedstrijd af te gelasten.

Het is een volgende hoofdstuk in het coronavirus en TOP Oss. Afgelopen dinsdagavond ontbraken er drie spelers in het duel met FC Den Bosch, die positief hadden getest op het virus.

Net na de 2-0 overwinning bleek dat de desbetreffende spelers negatief hadden getest en dus mee hadden kunnen spelen. De kwestie was aanleiding voor de KNVB om de protocollen aan te passen. De regels is nu dat bij elke positieve test een hertest volgt. Voor het duel tussen TOP Oss en Jong FC Utrecht komt dat te laat.

TOP Oss meldt dat er in de afgelopen dagen vijf besmettingen zijn vastgesteld en mensen binnen de club klachten hebben.