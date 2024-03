Orthodox Joodse man neergestoken in Zürich, honderden bij wake

Het slachtoffer, een man van 50, werd zaterdag rond 21.30 uur neergestoken in het centrum van Zürich, de grootste stad van Zwitserland. De politie was afgekomen op een melding van een ruzie tussen meerdere mensen.

De vermoedelijke dader is een jongen van 15. Hij is op de plek van het incident opgepakt. Politie en Openbaar Ministerie doen nog onderzoek naar de precieze toedracht en het motief. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijk antisemitisme, zegt de Zwitserse politie.

In Zürich hebben enkele honderden mensen meegedaan aan een wake tegen antisemitisme, nadat zaterdagavond een orthodox Joodse man is neergestoken. Hij raakte levensgevaarlijk gewond. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn.

Gisteravond liepen een paar honderd mensen mee in een optocht van de plaats delict naar een plein in het centrum. Veel mensen hadden gele paraplu's bij zich; in Zwitserland is dat een symbool tegen antisemitisme. Het aantal antisemitische incidenten is, net als in andere landen, toegenomen sinds het begin van de oorlog in de Gazastrook.

Rabbijn Noam Hertig zei bij de wake dat Joden "in tegenstelling tot Berlijn, Londen of Parijs veilig waren in Zürich". Hij sprak daarom van een aanval op het vreedzame samenleven in de Zwitserse stad.

Lokale moslimorganisaties hebben de aanval veroordeeld. In een reactie gaan ze in op onbevestigde berichten dat de verdachte een islamitische achtergrond heeft. "Wij verheffen onze stem en maken duidelijk dat dit niets te maken heeft met de moslimgemeenschap in Zürich", schrijven ze. "Er is geen plaats voor antisemitisme in onze maatschappij. Onze gedachten zijn bij het slachtoffer, zijn familie en de hele Joodse gemeenschap."