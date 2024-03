Almere City heerst voor rust, maar ziet Heracles in tweede helft terugkomen

Almere City FC heeft in de eredivisie na een sterke eerste helft met een 0-2 voorsprong bij Heracles Almelo alsnog punten verspeeld: 2-2. De bezoekers speelden het laatste half uur met tien man.

Heracles had in november vorig jaar nog met 0-5 gewonnen in Almere, maar moest in de eerste helft in Almelo zijn meerdere erkennen in de ploeg van coach Alex Pastoor. De bezoekers creëerden met aanvallend spel meerdere kansen.

Cathline opent score

De eerste goal viel in de 19de minuut. Yoann Cathline rondde koel af na een prima kaats van Thomas Robinet, die zelf vanaf de penaltystip voor de 0-2 tekende na een charge van Ruben Roosken op Kornelius Hansen.