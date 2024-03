Darter Van den Bergh kan zenuwen op tijd bedwingen en wint UK Open

Dimitri van den Bergh heeft de UK Open darts gewonnen. De Belg was na een flinke inzinking de koelste in een bloedstollende finale tegen wereldkampioen Luke Humphries: 11-10.

De UK Open darts is een zogenaamde major. Danny Noppert, Vincent van der Voort en Gian van Veen waren de best presterende Nederlanders dit jaar. Ze sneuvelden alle drie in de zestiende finales.

Zinderend slot

In de finale begon Van den Bergh veel sterker dan Humphries, maar de Brit knokte zich knap terug in de wedstrijd. Daar raakte Van den Bergh zichtbaar nerveus van. Hij kreeg vanaf 9-8 het ene na het andere matchpoint, maar bleef die maar missen.