Estafetteloopsters genieten van volgende WK-goud: 'Geeft nieuwe energie'

Bol voelde de Amerikaanse Alexis Holmes in haar nek hijgen, maar nam op het laatste rechte stuk afstand. "Ik ga niet meer als een gek vertrekken. Dat heb ik wel geleerd bij de WK in Boedapest. Daar zat dezelfde Holmes in mijn rug op de gemengde 4x400 meter." Bol kwam destijds met goud in het vizier ten val.

Bol moest als slotloopster het goud veiligstellen. Ze werd in een perfecte positie gebracht door haar teamgenoten. "Het was een luxepositie dat ik van kop vertrok. We hoopten op dit scenario en het lukte", zei de grote vedette van het toernooi in Glasgow.

Wereldkampioen indoor in een Nederlands record, na de hele race aan kop te hebben gelegen. "Heel bijzonder dat we de hele race op kop hebben gelegen", zei Bol, die na haar geweldige wereldrecord en titel een avond eerder op de 400 meter haar tweede gouden medaille mocht ophalen.

Winnen is nooit normaal. Glunderend namen Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte en de grote ster Femke Bol de felicitaties in ontvangst na hun wereldtitel op de 4x400 meter indoor . Na titels op Europese titeltoernooien indoor en outdoor en de verrassende wereldtitel vorig jaar bij de WK outdoor in Boedapest was het zondagavond opnieuw raak voor het Nederlandse kwartet.

Een toptijd was zondagavond ook niet het belangrijkste. "Het ging hier om de winst, om de titel, niet om de tijd", analyseerde Bol haar rustige opzet van de race. "De titel was het belangrijkste."

Peeters, die de serie in de ochtenduren niet hoefde te lopen, was dolblij. "Dit blijft apart", zei de atlete, die vorig jaar bij de WK in Boedapest ook al indruk maakte in de finale. "We staan er met de groep goed voor", keek ze met een schuin oog naar de Olympische Spelen in Parijs.

Klaver de snelste

Klaver, die ook werd gespaard in de series na haar zilveren medaille op zaterdag achter Bol, gaf aan dat het voor haar als startloopster zwaar was geweest. Ze was wel de snelste van de vier Nederlandse vrouwen in de finale.

"Winnen is nooit gewoon. Dit succes geeft nieuwe energie voor de hele groep", constateerde ze. De estafette heeft inmiddels een speciaal plekje in haar hart. "Het is een stukje verantwoordelijkheid dat je meeneemt in de race."'

Klaver kreeg bijval van De Witte, die net als Bol in de ochtenduren wel in actie was gekomen. "De druk was groot. Ik wilde niet ten onder gaan. Zeker niet voor deze meiden."