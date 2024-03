Drama hordeloopster Visser op WK, snelle aftocht polsstokhoogspringer Vloon

Op de plek waar ze vijf jaar geleden voor het eerst de Europese indoortitel veroverde op de 60 meter horden, hoopte Nadine Visser zondagavond te schitteren op mondiaal niveau. Het ging echter mis voor de 29-jarige atlete bij de eerste horde in de halve finales van de WK.

Visser zat na een goede start te hoog, raakte de horde en was direct kansloos voor een plaats in de eindstrijd. "Het is me eerder dit seizoen ook bij een wedstrijd in Liévin overkomen en vanavond in de warming-up ook. Ik ben er daarna direct weer over gegaan en toen ging het goed", keek ze ontgoocheld terug op de race.

Overtuigd

Visser kwam voor een medaille naar Glasgow. Ze was deze winter goed op dreef, bleef onlangs in Madrid met een tijd van 7,78 seconden welgeteld éénhonderdste van een tel boven haar Nederlands record uit 2021. "Ik was overtuigd dat ik hier heel hard ging lopen, ging hier vol voor een medaille"', klonk het zwaar teleurgesteld.