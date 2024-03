Grootste gevangenis Haïti bestormd, 'zeker honderden gevangenen bevrijd'

Volgens persbureau AP gaat het om zeker honderden gevangenen. Het persbureau citeert ook een mensenrechtenadvocaat die in de gevangenis werkzaam is. Hij zegt dat er minder dan honderd van de ongeveer 4000 gevangenen zijn overgebleven.

De Franse ambassade in het land bevestigt de bestorming van de gevangenis. Hoeveel gedetineerden precies zijn ontsnapt, is niet duidelijk.

Gewapende bendes hebben de grootste gevangenis van Haïti aangevallen. Dat gebeurde zaterdagavond (lokale tijd) in het centrum van de hoofdstad Port-au-Prince. De krant Gazette Haiti meldt dat een "aanzienlijk aantal gevangenen is bevrijd", onder wie "belangrijke leden van zeer machtige bendes".

Lokale media schrijven dat de gevangenis al enkele dagen werd bespioneerd en in kaart werd gebracht door criminele bendes. Ze gebruikten daarvoor drones. Beelden van de bestorming, ook gefilmd door drones, worden door bendeleden naar verluidt gedeeld op sociale media.

Verblijfplaats premier onbekend

Sinds donderdag ligt het openbare leven in en rond Port-au-Prince zo goed als stil door het opgelaaide bendegeweld. Verschillende criminele groepen lijken samen te werken tegen de regering van premier Henry. De machtige bendeleider Jimmy Chérizier, bijnaam 'Barbecue', zei eerder op sociale media het land te willen "bevrijden" en eist dat Henry aftreedt.

Het is niet bekend waar de premier zich op dit moment bevindt. Henry had al teruggekeerd moeten zijn uit Kenia, waar hij een veiligheidsovereenkomst tekende en om internationale hulp had gevraagd in de strijd tegen het bendegeweld in Haïti. Een door Kenia geleide internationale troepenmacht moet de orde gaan herstellen in het land. Ook de Bahama's, Benin, Belize en Jamaica hebben toegezegd militairen en politieagenten naar Haïti sturen.

Volgens de Verenigde Naties controleren bendes naar schatting 80 procent van het grondgebied van Port-au-Prince. Zo'n 15.000 mensen zijn de afgelopen dagen de hoofdstad ontvlucht. Internationaal telefoonverkeer met Haïti is op dit moment zo goed als onmogelijk, meldt provider Digicel.