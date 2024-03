Bestand Gaza in impasse, Israël niet bij gesprekken in Caïro

Israël heeft vandaag geen delegatie naar de Egyptische hoofdstad Caïro gestuurd om deel te nemen aan de onderhandelingsgesprekken over een staakt-het-vuren in de Gazastrook. Een delegatie van Hamas en bemiddelaars uit Qatar en Egypte zijn er wel.

De onderhandelingen lijken andermaal tot stilstand gekomen, terwijl internationaal de druk toeneemt vanwege een dreigende hongersnood in de Gazastrook.

Israël wilde niet aan de onderhandelingstafel plaatsnemen omdat het geen lijst van Hamas heeft gekregen met namen van gijzelaars die als onderdeel van de deal zouden vrijkomen. Inzet is een overeenkomst om 40 gijzelaars te ruilen tegen 400 Palestijnse gevangenen die vastzitten in Israël. Dat zou moeten gebeuren in een periode van zes weken na de start van de ramadan, rond 10 maart.

En later kwam het bericht dat Hamas alleen maar een overeenkomst wil sluiten als er een permanent staakt-het-vuren komt in de Gazastrook en niet alleen een tijdelijke gevechtspauze.

Maar dat is iets wat de Israëlische premier Netanyahu absoluut niet wil. Hij heeft de laatste tijd regelmatig duidelijk gemaakt dat hij de oorlog wil hervatten na een mogelijke gevechtspauze. Hij stelt dat dat de enige manier is om Hamas te verslaan.

Hongersnood

Ondertussen neemt de internationale druk op Israël flink toe. Er wordt gevreesd voor een hongersnood in de Gazastrook. Voedsel komt door de Israëlische blokkades nauwelijks het gebied in. De Verenigde Naties waarschuwden eerder dat 570.000 Gazanen - voornamelijk in het noorden - worden geconfronteerd met "catastrofale niveaus van ontbering en hongersnood" na bijna vijf maanden oorlog.

De VS heeft nu besloten om voedselpakketten vanuit de lucht te droppen. Gisteren werden zo'n 35.000 pakketten in Gaza gedropt, al zijn critici ontevreden over de hoeveelheden.

Ook vanuit hulporganisaties klinkt de roep om snel tot een oplossing te komen. Onder meer VN-kinderrechtenorganisatie Unicef vreest voor een toename van kindersterfte als gevolg van een hongersnood.

In de laatste paar dagen zijn volgens de VN-organisatie alleen al in een ziekenhuis in Gaza-Stad zeker tien kinderen om het leven gekomen. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid, dat onder controle staat van Hamas, spreekt van vijftien omgekomen kinderen in dat ziekenhuis.