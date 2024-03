Israël gaat songfestivalnummer toch aanpassen na kritiek

Israël gaat de tekst aanpassen van het liedje dat het land gaat inzenden naar het Eurovisie Songfestival. Dat is bekendgemaakt door de Israëlische omroep Kan, die verantwoordelijk is voor de inzending.

In Israël wordt over ruim een week bekendgemaakt welk nummer wordt ingezonden voor het liedjesfestijn. Er zijn nog twee liedjes in de race, October Rain en Dance Forever. De teksten van beide nummers zijn volgens songfestivalorganisator EBU echter tegen de regels die voorschrijven dat inzendingen apolitiek moeten zijn.

Nog niemand heeft de liedjes gehoord, maar er zijn wel songteksten gelekt. October Rain, dat favoriet is om te worden ingezonden, refereert volgens kenners duidelijk aan de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober. Het nummer bevat zinnen als "er is geen zuurstof meer om in te ademen" en "het waren allemaal goede kinderen, stuk voor stuk".

Ook de tweede keuze, Dance Forever, was volgens de EBU te politiek beladen. Hierin werden verwijzingen gemaakt naar het Nova-muziekfestival, dat op 7 oktober door Hamas werd aangevallen. Beide nummers zijn van dezelfde zangeres, Eden Golan.

Songfestivalorganisator EBU vroeg Israël de tekst aan te passen. Dat weigerde Kan in eerste instantie, maar de omroep gaat nu toch overstag. Volgens Kan gebeurt dat op verzoek van de Israëlische president Herzog.

Oproep tot boycot

Op de deelname van Israël aan het songfestival is dit jaar toch al veel kritiek, vanwege de oorlog in Gaza. In Zweden, Finland, Noorwegen en IJsland riepen artiesten hun omroepen op zich terug te trekken uit het liedjesfestijn als Israël meedoet. De EBU liet in een reactie weten dat het Israël niet uitsluit van de competitie, omdat "het een competitie voor omroepen is - niet overheden - en de Israëlische omroep al vijftig jaar meedoet".

Een petitie die oproept tot een boycot van Israël op het songfestival is inmiddels ruim 45.000 keer ondertekend. Ook worden ondertekenaars opgeroepen een klacht in te dienen bij de EBU.