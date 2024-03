Het is 'gênant' en niet zonder gevolgen dat Rusland een Duitse commandant afluisterde

Een Duitse luchtmachtofficier videobelt vanuit een hotel in Singapore met collega's. Terwijl ze praten over kruisraketten in Oekraïne luistert de Russische geheime dienst stiekem mee. Het klinkt als een spannend filmscenario. Maar het is werkelijkheid .

"Hallo! Kapitein Ehrgang hier. Ik zal u even toevoegen... Ja doe maar, ik ben momenteel in Singapore."

Je vraagt je af of die hoge militairen zich ervan bewust zijn dat er een informatieoorlog gaande is.

De afgetapte videovergadering dateert van 19 februari. De hoogste baas van de luchtmacht overlegt met officieren over de inzet van Duitse Taurus-kruisraketten in Oekraïne.

De levering van die raketten is een heet hangijzer in Duitsland. Bondskanselier Scholz wil niet te veel betrokken raken bij de oorlog, anderzijds voelt hij de druk van landen als Groot-Brittannië en Frankrijk die wel zonder aarzelen langeafstandswapens leveren aan Oekraïne.

Blamage

De spionage is een flinke blamage voor Duitsland. Volgens de Duitse onderzoeksjournalist Florian Flade, die veel publiceerde over inlichtingendiensten, konden de Russen het gesprek mogelijk onderscheppen omdat de luchtmachtofficier in Singapore gebruikmaakte van de wifi in zijn hotel.

"Moskou laat zien dat gevoelige gesprekken in het Duitse leger niet via veilige lijnen gevoerd worden. Je vraagt je af of die hoge militairen zich ervan bewust zijn dat er een informatieoorlog gaande is, een hybride oorlog, met Rusland."

De eenvoud waarmee Rusland zomaar kon spioneren baart ook militair deskundige De Kruif zorgen. "Zulke gesprekken moet je altijd voeren in één ruimte. En als het niet anders kan via een beveiligde verbinding."

Herrie schoppen binnen NAVO

Rusland deelt de audio-opnames in een poging verdeeldheid binnen de NAVO te creëren. En dat lukt, zegt Flade. Niet alleen omdat in de vergadering wordt gesproken over geheime Amerikaanse operaties in Oekraïne. Ook omdat Scholz afgelopen week nog zei nog dat Taurus-raketten leveren geen optie is. Uit de audiotapes blijkt nu dus dat het tegengestelde waar is.

"En dat is heel gênant voor Scholz", zegt Flade. "Het is bovendien in tegenspraak met wat hij eerder zei, namelijk dat de Taurus alleen door Duitse soldaten kan worden geactiveerd."

Ook publiceert het Kremlin de tapes als "propagandastrategie", zegt Flade. "Ze zeggen: 'Luister, zo plannen de Duitsers de oorlog tegen ons. Net als in de Tweede Wereldoorlog. In Rusland beklijft dat."