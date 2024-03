Bologna blijft op Champions League-koers door zege op Atalanta, Zirkzee scoort

Joshua Zirkzee, die deze week voor het eerst werd opgenomen in de voorselectie van Oranje , maakte de 1-1 vanaf de penaltystip. Bij Bologna stond ook Sam Beukema in de basis.

Bologna heeft met een 2-1 zege op bezoek bij Atalanta Bergamo de vierde plaats in de Serie A steviger in handen. Die plek is aan het eind van het seizoen goed voor een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Atalanta staat nu zesde.

Atalanta begon goed aan de wedstrijd en kwam via een intikker van de Nigeriaanse aanvaller Ademola Lookman op voorsprong. In de eerste helft had Bologna weinig in te brengen.

Duel slaat om

In de tweede helft sloeg de wedstrijd om. Na een klein uur spelen zette Koopmeiners een onhandige tackle in zijn eigen zestien in. Zirkzee schoot de penalty die daarop volgde uiterst koel binnen. Het was zijn tiende goal van het seizoen.

Nauwelijks bekomen van de schrik, kreeg Atalanta een tweede klap. De Schot Lewis Ferguson plukte een bal uit de lucht en mikte die de verre hoek in.

Atalanta zette daarna aan, maar creëerde weinig. Bologna won en mag dromen van zijn eerste Champions League-campagne ooit.