Zuid-Koreaanse artsen protesteren massaal tegen hervormingsplannen regering

Tienduizenden artsen hebben in Seoul actiegevoerd tegen plannen van de Zuid-Koreaanse regering om de gezondheidszorg te hervormen. De regering wil dat er vanaf volgend jaar meer mensen worden opgeleid tot arts en dat de opleidingseisen worden versoepeld.

De Koreaanse artsenvereniging had opgeroepen tot de betoging in de hoofdstad. De organisatie wil daarmee steun betuigen aan artsen en artsen in opleiding die sinds kort niet meer naar hun werk komen of hun ontslag hebben ingediend uit protest tegen de regeringsplannen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn dat er zeker 10.000. De regering dreigt hun medische bevoegdheid in te trekken en hen te vervolgen.

Vooral jonge artsen vrezen dat de plannen ten koste gaan van hun inkomen en status. Ze zijn bovendien boos dat de regering van president Yoon Suk-yeol niet met artsen heeft overlegd over de hervormingsplannen. Bij het protest vandaag eisten ze ook betere arbeidsvoorwaarden.

Vergrijzing

De regering vindt het noodzakelijk dat er zeker 2000 artsen per jaar extra worden opgeleid. Zuid-Korea heeft nu relatief weinig artsen, terwijl de bevolking vergrijst en naar verwachting meer zorg nodig zal hebben.

Volgens Zuid-Koreaanse media is een grote meerderheid van de bevolking voor de hervormingen. De regering zei eerder niet te zullen toegeven aan de protesterende artsen.

De autoriteiten hebben verpleegkundigen ondertussen meer bevoegdheden gegeven om de plotselinge uitval van veel artsen op te vangen. Toch moeten door de acties sommige ingrepen en operaties worden uitgesteld.