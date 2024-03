Fortuna wervelt met hattrick Sierhuis langs Excelsior, dat weer verliest

Met een totaal van 30 punten verstevigde Fortuna zijn positie in de middenmoot van de eredivisie. De recente cijfers van Excelsior in de degradatiestrijd zijn zorgelijk: vijf nederlagen in de laatste vijf duels.

Fortuna Sittard-coach Danny Buijs zag het met een glimlach aan, met een beetje ongeloof zelfs. Het was een onwerkelijk wervelend optreden van zijn ploeg in de eerste helft tegen een onthutsend zwak Excelsior. Na een 4-0 ruststand wonnen de Limburgers uiteindelijk met 5-2.

Zijn eerste twee goals vielen in de 15de en de 29ste minuut en in de 34ste minuut voltooide hij zijn hattrick. Vanaf rand strafschopgebied volleerde hij snoeihard binnen. Het was zijn negende goal van het seizoen.

De spits bereidde met een prachtige voorzet met buitenkant voet de openingsgoal van Justin Lonwijk voor. Bij het tweede doelpunt was het andersom. Lonwijk was de aangever en Sierhuis de afmaker met een kopbal van dichtbij.

Excelsior was knock-out geslagen en ondanks een goal van Derensili Sanches Fernandes niet in staat tot een wederopstanding in de tweede helft. Sierhuis en Guth hadden nog wat in petto. Sierhuis gaf zijn tweede assist, Guth maakte zijn eerste goal in de 68ste minuut.

Vijfde nederlaag op rij Excelsior

Met een beetje geluk had Fortuna in de buurt kunnen komen van de grootste eredivisiezege ooit in de clubhistorie (7-0 tegen Willem II in 1984), maar zover kwam het niet, ondanks invaller Halilovic.

Een omhaal van Dimitris Siovas haalde het niet en Sierhuis miste zowaar een kans. Richie Omorowa gleed nog een tweede Excelsior-goal binnen en maakte de stand voor de bezoekers iets dragelijker.