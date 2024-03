Bus met Franse kinderen kantelt op snelweg, meisje (15) omgekomen

In Frankrijk is afgelopen nacht een bus met 51 inzittenden gekanteld op een snelweg. Daarbij kwam een 15-jarig meisje om het leven. Twaalf andere passagiers raakten gewond.

De bus was op weg van Normandië naar de Franse Alpen. Daar zouden de inzittenden, een groep kinderen met volwassen begeleiders, op skivakantie gaan. Op de A6, in de buurt van Dijon, kwam de bus door onbekende oorzaak op zijn kant terecht.

Zes van de twaalf gewonden zijn kinderen, melden lokale autoriteiten. Zij hebben lichte verwondingen. Een volwassene raakte zwaargewond. Alle gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving van Dijon gebracht.

De inzittenden die ongedeerd bleven, zijn na het ongeluk opgevangen in een nabijgelegen school, schrijft de Franse krant Le Parisien. Zij worden teruggebracht naar Normandië of zijn al door hun ouders opgehaald.

'Waarschijnlijk ingedut'

De politie doet onderzoek naar het ongeluk. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Wel zou hij tegen de politie hebben gezegd dat hij waarschijnlijk is ingedut tijdens het rijden. Ook regende het op het moment van het ongeval.

De Franse ministers van Transport en van Onderwijs hebben op X hun medeleven betuigd aan de familie en vrienden van het omgekomen meisje.