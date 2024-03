Opnieuw duizenden mensen in de rij voor graf Navalny in Moskou

In Moskou hebben weer duizenden mensen in de rij gestaan om afscheid te nemen van Aleksej Navalny. Het was de derde dag op rij dat Russen een eerbetoon brachten bij het graf van de oppositieleider. "De pijn is ondraaglijk", zei een van de rouwende mensen tegen persbureau Reuters. "Op de dag van zijn begrafenis kon mijn lichaam het niet aan, maar vandaag heb ik weer wat kracht en daarom ben ik mijn medeleven komen betuigen." In deze video vertellen mensen waarom ze naar het graf zijn gekomen:

Voor zijn aanhangers was Navalny een voorbeeld, omdat hij het openlijk opnam tegen president Poetin. Het is onduidelijk waar hij precies aan is overleden. Zijn team beschuldigen de autoriteiten van moord, maar heeft daar nog geen bewijs voor geleverd. Het Kremlin wijst de aantijgingen van de hand. De bloemenzee op de Borisov-begraafplaats groeit intussen gestaag. De woordvoerder van Navalnys team, Kira Jarmisj, bedankt op sociale media de aanwezigen. "Bedankt voor jullie foto's, bloemen en steun." Jarmisj heeft een video gedeeld van de lange rij voor de begraafplaats:

