Kooij klopt Pedersen op de streep en wint eerste etappe Parijs-Nice

Olav Kooij heeft de eerste etappe van Parijs-Nice gewonnen. De sprinter van Visma-Lease a Bike zat in de laatste bocht nog achter Mads Pedersen, maar net voor de streep ging Kooij de Deen van Lidl-Trek voorbij.

Laurence Pithie (Groupama-FDJ) kwam bij de licht oplopende finish als derde over de streep. Kooij is de eerste leider van de rittenkoers die volgende week zondag eindigt in Nice.