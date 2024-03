Weer kapseist een boot vol migranten op het Kanaal, meisje van 7 overleden

Op het Kanaal is een 7-jarig meisje om het leven gekomen, toen de boot waarmee ze samen met vijftien andere migranten Engeland probeerde te bereiken was omgeslagen. Haar ouders, die met in totaal vier kinderen probeerden de oversteek te maken, zijn naar een ziekenhuis in de Franse stad Duinkerke gebracht.

Het vaartuig kwam een aantal kilometer van de kust bij Duinkerke in de problemen. Een wandelaar zag het gebeuren en schakelde de brandweer en de politie in.

De boot was niet geschikt om zo veel mensen te vervoeren, laten de lokale autoriteiten weten. Het vaartuig was waarschijnlijk gestolen.

Arrestaties

Er waren tien kinderen tussen de 7 en 13 jaar aan boord. In totaal zijn twee mannen en zes kinderen opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens het Franse persbureau AFP zijn er ook meerdere mensen opgepakt vanwege het incident op verdenking van onder meer mensensmokkel. Verdere details ontbreken.

Gammele bootjes

Elk jaar steken tienduizenden mensen het Kanaal over in de hoop op een beter leven. Vaak worden ze door smokkelorganisaties op gammele bootjes gezet, wat geregeld leidt tot dodelijke ongelukken. Afgelopen woensdag kwamen ook al drie migranten om het leven, nadat hun boot in de problemen was gekomen. Dit jaar staken volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken al zeker 2000 migranten het Kanaal over.

Ongeveer anderhalve week geleden rolde Europol naar eigen zeggen nog een grote mensenhandelbende op, die actief was op de 'Kanaalroute'. Volgens de Europese politieorganisatie werden negentien mensen aangehouden, onder wie de bendeleider. Er werden onder meer 24 rubberboten, 175 reddingsvesten en 81 reddingsboeien voor kinderen in beslag genomen.