Heerenveen bezorgt PEC derde nederlaag op rij, dubbelrol Tahiri

sc Heerenveen heeft in eigen huis het duel in de middenmoot van de eredivisie met PEC Zwolle gewonnen: 2-0. Heerenveen klom door de zege naar de negende plaats, PEC zakte naar positie dertien.

Een wilde tackle van PEC-middenvelder Filip Krastev leverde een penalty op, die Anas Tahiri op slag van rust verzilverde. Tahiri was in de zeventiende minuut in de ploeg gekomen voor de geblesseerde Luuk Brouwers.

In een niet al te boeiende eerste helft kreeg alleen Heerenveen wat kansen. Thom Haye schoot na riskant uitverdedigen van Silvester van der Water ruim over, Pelle van Amersfoort verprutste een kans met een rollertje en een goal van Van Amersfoort werd vanwege hands afgekeurd.

PEC beet na de rust meer van zich af en oud-PEC-keeper Mickey van der Hart hield Thomas Lam knap van de 1-1 af. Ché Nunnely was daarna dicht bij de 2-0 (in het zijnet en voorlangs), waarna Van Amersfoort met een schot in de verre hoek de voorsprong verdubbelde. Het was voor Van Amersfoort zijn vijfde goal in de laatste vier eredivisieduels.

Heerenveen-coach Kees van Wonderen had invaller en doelpuntenmaker Tahiri toen al vervangen. Daar was de Belg zichtbaar niet blij mee.