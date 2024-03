Schutters executeren 170 mensen in Burkina Faso, zegt aanklager

Correspondent Saskia Houttuin:

"Het leger greep de macht met de belofte harder tegen terreurgroepen te zullen optreden dan hun politieke voorgangers hadden gedaan. Dit doen ze bijvoorbeeld door een al bestaande burgermilitie nieuw leven in te blazen. Deze 'Vrijwilligers voor de Bescherming van het Vaderland' spelen naast het leger een steeds belangrijkere rol in de strijd tegen terreur.

Maar het is de vraag of deze strategie werkt. Sinds de militairen in Burkina Faso de macht overnamen, is het aantal doden door geweld flink gestegen.

Kritiek op het militaire regime wordt echter niet geduld; in de afgelopen maanden zijn al meerdere activisten opgepakt of verdwenen. Ondertussen worden via sociale media propagandavideo's verspreid waarin het leger wordt bejubeld.

Dat het leger zich soms óók schuldig zou maken aan wandaden tegen burgers, wordt ontkend. Daardoor is het heel lastig na te gaan wat zich precies afspeelt in Burkina Faso."