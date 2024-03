Til behoedt PSV voor nederlaag in heerlijke topper tegen Feyenoord

PSV en Feyenoord hebben in een heerlijke topper met 2-2 gelijkgespeeld in Eindhoven. De Rotterdammers hadden de eredivisiekoploper even in de houdgreep en stevenden af op een zege, maar invaller Guus Til voorkwam dat PSV zijn eerste competitienederlaag leed. De laatste competitienederlaag van PSV dateert van 24 januari 2023, toen de Eindhovenaren met 1-0 verloren bij FC Emmen.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

De wedstrijden tussen de twee topploegen uit de eredivisie vervelen nooit, mede door de hoge intensiteit, en zijn regelmatig tot het laatste fluitsignaal spannend. Dit seizoen is het verschil klein met twee zeges voor PSV (competitie en Johan Cruijff-schaal) en één voor Feyenoord (KNVB-beker). Snelle openingsgoal PSV Ook zondagmiddag was de eerste helft van de topper in het zonovergoten Philips Stadion zeer vermakelijk. Malik Tillman opende al in de vierde minuut de score voor PSV na een mooie aanval, waarbij de Amerikaan verdediger Dávid Hancko door de benen speelde en daarna doelman Timon Wellenreuther met een schuiver in de hoek kansloos liet. Bekijk hieronder de reacties na de wedstrijd.

PSV, zonder onder anderen de niet fitte Joey Veerman en Ismael Saibari, zette het sterke begin niet door en zag Feyenoord, dat met Antoni Milambo begon ten koste van Igor Paixão, na een minuut of vijftien steeds verder opschuiven. De Rotterdammers hadden op gelijke hoogte moeten komen toen Santiago Gimenez oog in oog met keeper Walter Benítez miste. De naar zijn vorm zoekende Mexicaan schoot de bal tegen de Argentijn. Gimenez haalde opgelucht adem toen de 1-1 even later alsnog viel. Blunder Boscagli Want het was na 22 minuten wel raak voor Feyenoord door een blunder van PSV-verdediger Olivier Boscagli. De Fransman speelt misschien wel het beste seizoen uit zijn loopbaan, maar verspeelde tijdens het opbouwen de bal knullig aan Yankuba Minteh, die vervolgens simpel de 1-1 maakte. De wedstrijd werd door de gelijkmaker nog leuker. PSV zocht driftig naar een nieuwe voorsprong, terwijl Feyenoord in de omschakeling gevaarlijk bleef. De thuisploeg raakte twee keer de paal (Thomas Beelen bijna in eigen doel en Tillman) en zag Jerdy Schouten voorlangs schieten.

Nadat iedereen amper op adem was gekomen van de levendige eerste helft begon ook het tweede bedrijf spectaculair met een flinke kans voor Feyenoord. Eerst was het Gimenez die profiteerde van mistasten bij André Ramalho, maar hij vond doelman Benítez vervolgens andermaal op z'n pad. De keeper stond daarna weer paraat bij een vlammend schot van Lutsharel Geertruida en redde op een poging van Beelen in de rebound. Voorsprong Feyenoord Op het moment dat PSV zich even onder de druk van Feyenoord leek uit te spelen, was het raak voor de Rotterdammers. Geertruida stoomde op in de zestien en vond de vrijstaande Gimenez, die zijn eerste eredivisiegoal sinds 14 januari binnentikte.

Santiago Gimenez viert zijn 1-2 voor Feyenoord tegen PSV - Foto: ANP