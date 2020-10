Toch nieuwe reeks Zondag met Lubach in het voorjaar van 2021

Lubach wilde begin volgend jaar een nieuwe theatertour gaan spelen, maar die is vanwege de coronapandemie uitgesteld. Daardoor ontstond ruimte voor een laatste reeks van acht programma's rond de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

Er komt toch een nieuwe reeks afleveringen van het het satirische tv-programma Zondag met Lubach. Die wordt uitgezonden rond de verkiezingen volgend voorjaar. Presentator Arjen Lubach had eerder gezegd dat de reeks die nu op televisie is, het laatste seizoen van het programma zou zijn.

Zondag met Lubach begon in 2014 en werd in 2017 bekroond met de Gouden Televizier-Ring. Het VPRO-programma geldt als kijkcijferhit voor de NPO.

In zijn autobiografie Stoorzender schreef Lubach dat hij vindt dat het programma in zijn huidige vorm tegen zijn grenzen aanloopt. Volgens de cabaretier is er maar een beperkt aantal onderwerpen dat zich leent voor "twintig minuten boosheid en verontwaardiging".

Hij voegde daaraan toe dat hij op het hoogtepunt wil stoppen en andere dingen wil gaan doen, maar wel graag met hetzelfde team. Ook denkt hij al hard na over een nieuw programma.