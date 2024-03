De Zaan klopt Polar Bears voor tweede jaar op rij en wint de beker

De waterpolosters van De Zaan uit Zaandam hebben voor de vierde keer de nationale beker veroverd. In een herhaling van de finale van vorig jaar, ook gewonnen door De Zaan, werd Polar Bears uit Ede in Den Haag met 12-10 verslagen.

Polar Bears kwam er in het eerste kwart aanvallend niet aan te pas en De Zaan counterde naar hartelust naar 5-2. Dat gat bleef lang in stand, tot de zesvoudig bekerwinnaar uit Ede in het derde kwart van 5-9 terugkwam tot 8-9.

Dankzij enkele uitstekende reddingen van keepster Britt van den Dobbelsteen viel de gelijkmaker niet en vervolgens sloop De Zaan weer weg.

Nerida Drewes en Lieke Rogge scoorden allebei drie keer voor De Zaan.